Mulher do presidente do Spartak chama ex-diretor desportivo de "rato" e "desertor"

Zarema Salikhova já não pertence à direção do Spartak Moscovo, mas continua a ter muita influência no clube. A antiga diretora financeira da formação atualmente treinada pelo português Rui Vitória, comentou a demissão do ex-diretor desportivo do clube, Dmitry Popov, que abandonou o cargo no clube ao intervalo do jogo com o Benfica, a contar para a terceira pré-eliminatória da Champions.





Para a mulher do presidente do Spartak Moscovo, Dmitry Popov não passa de um "rato" e "desertor", que abandonou o seu próprio treinador quando o jogo ainda estava a zeros.

"De acordo com o horóscopo, é um rato. Valeriy Karpin [antigo treinador da equipa entre 2009 e 2014] foi embora no tempo devido. Não apoiou [Unai] Emery [que passou pelo clube em 2012]. E agora corre do seu próprio treinador [Rui Vitória] quando o marcador ainda está 0-0. Um desertor para a vida", escreveu Zarema Salikhova, em mensagem citada pela imprensa russa, na sua página oficial no Telegram, que entretanto já foi suspensa.