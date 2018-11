Mulher que colocou tochas à volta de criança detida pela polícia

A mulher argentina que protagonizou um dos momentos mais chocantes do fim de semana, ao aparecer num vídeo a colocar engenhos pirotécnicos em volta da cintura de uma criança horas antes do polémico River Plate-Boca Juniors, foi esta segunda-feira detida pela polícia de Buenos Aires, segundo revela a imprensa argentina.Ao tomar conhecimento das imagens em causa, a juíza Adriana Bellavigna decidiu abrir uma investigação, que poucas horas depois conduziu à identificação da pessoa em causa. Feita a identificação, a polícia em seguida avançou para a detenção, sob a acusação de ter colocado em risco a vida de uma menor.Segundo o comunicado do Ministério Público acabou por ser fundamental a análise mais pormenorizada das imagens, que permitiu detetar um relógio que serviu para descobrir quem se tratava aquela mulher que decidiu usar a sua filha de nove anos para fazer entrar material pirotécnico no interior do Monumental.De acordo com o código penal, este tipo de crime pode resultar numa pena de prisão entre dois a seis anos.