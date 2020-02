Mumbai City de Jorge Costa perde e complica acesso ao playoff na Índia

O Mumbai City, treinado pelo português Jorge Costa, perdeu hoje por 5-2 em casa do Goa, que se isolou provisoriamente no comando da liga indiana de futebol, à 17.ª jornada.

Este resultado coloca em causa o apuramento do Mumbai City para os playoff, destinado aos quatro primeiros, já que a equipa do português é precisamente quarta, contudo com somente quatro pontos de avanço para o Chennaiyin, que tem dois jogos a menos.

Rowllin Borges ainda colocou os forasteiros no comando, contudo o espanhol Coro (20 e 80), o francês Boumous (37) e Singh (39) consumaram a reviravolta.

Rafique (86), com autogolo, confirmou o triunfo dos locais, de pouco valendo o tento de Bipin Sight que aos 57 minutos reduziria para 3-2.

O Goa lidera com 36 pontos em 17 jogos, mais três do que o ATK, que tem um jogo a menos, enquanto conjunto de Jorge Costa é quarto com 26 pontos.