Mundial clubes: Al Ahly vence Monterrey e vai defrontar Palmeiras de Abel Silva

Os egípcios do Al Ahly venceram este sábado os mexicanos do Monterrey, por 1-0, e qualificaram-se para as meias-finais do Mundial de Clubes, fase em que vão defrontar os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira.

O defesa Mohamed Hany, aos 54 minutos, sentenciou a partida a favor do campeão africano, que foi mais pragmático e eficaz ante um adversário que teve mais posse de bola e rematou o dobro, embora pouco acertando na baliza.

Na terça-feira, o Al Ahly vai encontrar o Palmeiras, que entra diretamente para a meia-final da competição que decorre nos Emirados Árabes Unidos, tal com o Chelsea, campeão da Europa.

A discussão do campeão do mundo de clubes principiou na quinta-feira, com o anfitrião Al Jazira, orientado pelo antigo treinador do Sporting Marcel Keizer, a avançar para a segunda ronda após bater o AS Pirae, da Oceânia, por 4-1.

O Al Jazira vai agora encontrar os sauditas do Al Hilal, comandado pelo luso Leonardo Jardim, no domingo, sendo que o vencedor vai defrontar o Chelsea, na quarta-feira.

o Pirae, do Taiti, na Polinésia francesa, substituiu os neozelandeses do Auckland City, que renunciaram a participar na competição devido à pandemia da covid-19.

A final da competição está marcada para 12 de fevereiro.