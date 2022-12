Mundial de clubes de 2022 vai realizar-se em Marrocos

A FIFA anunciou que o Mundial de clubes deste ano vai ser realizado em Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro de 2023.A competição será disputada no formato tradicional, com sete clubes – os seis campeões continentais, mais um clube do país-sede, sendo que os representes de América do Sul e da Europa entram diretamente nas meias-finais.Para a próxima edição estão garantidos o Flamengo (vencedor da Libertadores), Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões), Seattle Sounders (campeão da Concachampions) e Auckland City (Nova Zelândia, campeão da Oceania).O representante de África será o Wydad Casablanca, que também é campeão marroquino. De acordo com o regulamento, a vaga continental neste caso deve ir para para o vice-campeão africano, o Al-Ahly, do Egito. O representante da Ásia não está definido.