Mundial feminino: EUA, Vietname e Holanda no caminho se Portugal garantir apuramento

Realizou-se este sábado sorteio do Mundial de futebol feminino a disputar-se de 20 de julho a 20 de agosto de 2023 na Nova Zelândia e Austrália. Portugal ainda terá que discutir o direito a participar pela primeira vez na competição disputando o playoff de acesso com as vencedoras do Camarões-Tailândia, a 22 de fevereiro. Caso ganhe, a Seleção Nacional vai ficar incluída no Grupo E, com EUA, Holanda e Vietnam.Pela primeira vez na história do Campeonato do Mundo Feminino, a competição contará com 32 seleções participantes. Com 29 vagas já definidas, as três restantes serão ocupadas pelos vencedores do 'play-off' intercontinental.A fase final do Mundial vai disputar-se em Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.Nova Zelândia (anfitriã e 22.º lugar no ranking FIFA), Noruega (12.º), Filipinas (53.º) e Suíça (21.º)Austrália (anfitriã e 13.º lugar no ranking), Irlanda (22.º), Nigéria (45.º) e Canadá (7.º lugar)- Espanha (6.º), Costa Rica (37.º), Zâmbia (81.º) e Japão (11.º)Inglaterra (4.º), Vencedor do Grupo B do play-off, Dinamarca (18.º lugar) e China (15.º)- EUA (1.º), Vietname (34.º), Países Baixos (8.º) e Vencedor do Grupo A do 'play-offFrança (5.º), Jamaica (43.º), Brasil (9.º) e Vencedor do Grupo C do play-offSuécia (2.º), África do Sul (54.º), Itália (14.º) e Argentina (28.º)Alemanha (3.º), Marrocos (76.º), Colômbia (27.º) e Coreia do ul (17.ª)