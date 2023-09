Musiala dispensado da seleção alemã

Apesar de ter sido convocado pelo selecionador Hansi Flick para os jogos frente ao Japão e à França, Jamal Musiala, internacional alemão de 20 anos, vai falhar os compromissos devido a um problema nas costas, anunciou o Bayern Munique esta quinta-feira em comunicado nas suas redes sociais.

O jogador dos bávaros já tinha falhado os últimos dois encontros do clube frente ao Augsburgo e ao Borussia Monchegladbach devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, mas tudo indicava que o jogador estaria pronto para regressar à competição, tanto que acabou mesmo por ser convocado pelo selecionador germânico.

Era esperado que Musiala se juntasse ao estágio da seleção alemã, em Wolfsburgo, na quarta-feira, local onde decorre o primeiro encontro frente ao Japão, no sábado. No mesmo dia, foi dito que o jogador chegaria apenas na quinta-feira para hoje ser, afinal, confirmado que vai mesmo ficar em Munique.



A seleção alemã defronta em primeiro lugar o Japão, no dia 9 de setembro e a França três dias depois, no dia 12.