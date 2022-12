Mustapha Hadji suspenso por 5 anos por falsificar certificado de treinador

O marroquino Mustapha Hadji, antigo jogador do Sporting, foi suspenso por cinco anos pela Confederação Africana de Futebol (CAF), por ter falsificado o certificado de treinador. De acordo com o comunicado da CAF, o marroquino de 51 anos está proibido nesse período de ter qualquer ligação a atividades relacionadas com o futebol.Hadji, refira-se, trabalhou entre 2014 e 2022 como adjunto da seleção marroquina, trabalhando com Ezzaki Badou e Vahid Halilhodzic.