Na crista não se toca: Vidal não a rapa nem se vencer a Champions

Normalmente, na hora de apontar um objetivo, a maior parte dos jogadores faz promessas arrojadas, a maior parte delas a envolver algum tipo de transformação no estilo (habitualmente tem a ver com penteados). Já houve imensos casos famosos nesse 'campeonato', mas Arturo Vidal não quer entrar nessa lista.Esta terça-feira, na antevisão ao jogo com o PSV Eindhoven, o chileno do Barcelona confessou ter o desejo de ganhar a Champions, mas garantiu que ninguém tocará na sua crista, nem mesmo se levantar o troféu mais desejado da Europa. "Quando deixar o futebol raparei a crista. O meu sonho é ganhar a Champions, mas isso não tem nada a ver com o meu estilo. Terei a crista até retirar-me", declarou o médio chileno.Questionado sobre o estado anímico nesta fase, o médio chileno diz que tudo está melhor agora. "Estou muito mais feliz, porque tenho mais minutos de jogo. Também ganhei confiança nos jogos da seleção. Espero ajudar a equipa quando ela precisar e nos momentos mais difíceis", admitiu.Em relação à possibilidade de ser primeiro no Grupo B, Vidal admite que garantir essa posição será "importante". "Irá dar-nos confiança e iremos enviar uma mensagem aos adversários. Basta vencer para o conseguir", frisou.