Naby Keïta deixa Liverpool e reforça Werder Bremen

O futebolista Naby Keïta, da Guiné-Conacri, vai deixar o Liverpool e transferir-se para o Werder Bremen, da Bundesliga, a custo zero, informou esta sexta-feira o clube alemão.

Keïta sai do Liverpool cinco anos depois de ter ingressado no clube, ao serviço do qual conquistou todos os títulos importantes do futebol inglês: a Premier League, em 2020, a Liga dos Campeões no ano anterior, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga, uma vez cada.

O médio guineense, que jogou apenas 13 jogos esta época pelo Liverpool, devido a uma série de lesões, regressa assim ao futebol alemão, tendo em conta que representou o Leipzig durante duas épocas antes de ingressar nos 'reds', em 2018.

"Estou muito empolgado com o meu novo desafio aqui em Bremen. Este clube e a sua filosofia serão uma boa combinação para mim. É o passo certo para a minha carreira", afirmou Keïta, em declarações divulgadas num comunicado do Werder Bremen.

O jogador de 28 anos elogiou ainda o treinador Ole Werner, que prolongou, na passada terça-feira, o seu contrato com o clube, por ter sido determinante para convencê-lo a mudar-se para o Bremen: "O técnico deixou-me uma impressão muito boa e mostrou-me claramente o que quer de mim e a forma como posso ajudar a equipa".

O Werder Bremen ficou em 13.º na Bundesliga, depois de ter subido na época anterior, mas é um clube histórico, que já venceu a Liga alemã por quatro vezes, ainda que, desde a época 2010/11, não participe numa competição europeia.