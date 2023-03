Nainggolan lembra pesadelo no Antuérpia: «Trataram-me como um parasita e um pedaço de merda»

Os últimos anos não têm sido fáceis para Nainggolan. O médio belga, de 34 anos, prometeu muito no início da carreira, num período em que atuou por clubes como Roma ou Inter, mas vários problemas fora de campo fizeram com que hoje não fosse tão lembrado como gostaria. Agora, lembra a transferência para o Antuérpia em agosto de 2021, quando viveu um autêntico pesadelo para estar mais perto da família."Em Antuérpia trataram-me como um parasita, como se fosse um pedaço de merda. Contrataram Overmars para diretor desportivo para me tentar reincorporar na equipa principal, mas ninguém se atrevia a ir contra o presidente. Fiz o melhor que pude na equipa B, ajudei os mais jovens... Já estive em muitos clubes e nunca me trataram assim. Nem sequer podia entrar pela porta principal no centro de treinos", começou por assumir o atual jogador da SPAL, citado pelo 'AS'.E prosseguiu: "As minhas filhas foram a principal razão para querer regressar à Bélgica. Caso contrário, só podia estar com elas nas férias. Perdi muito dinheiro, mas isso não era problema. O presidente [do Antuérpia] obrigou-me a sair do país e nunca o perdoarei por isso. Na SPAL jogo a troco de nada, mas jogo com gosto", rematou.Nainggolan, refira-se, chegou à SPAL a custo zero no mercado de inverno.