Nainggolan: «Muitos bebem mais do que eu, mas ficam em casa e assim ninguém sabe de nada»

Radja Nainggolan sempre foi um jogador conhecido pela sua faceta polémica e não raras foram as vezes que se meteu em problemas por causa disso mesmo. Algo que o acompanhou praticamente em toda a sua passagem por Itália, um país do qual diz sentir saudades, mas onde também deixou várias histórias extra-jogo menos boas. Ainda assim, o belga de 33 anos, atualmente vinculado ao Antuérpia, não se arrepende disso mesmo, pois no seu entender aquilo que as pessoas viram era o verdadeiro Radja, ao contrário de outros que, segundo o que diz, escondem aquilo que fazem."Sinto falta de Itália, dos restaurantes, dos amigos... Não me parece que ficar acordado até tarde ou fumar um cigarro seja algo de errado. Nunca me importei com aquilo que as pessoas diziam, já que outros simplesmente o escondiam. As pessoas sabem tudo de mim porque me viam na noite. Muitos bebem mais do que eu, mas ficam em casa e assim ninguém sabe de nada", atirou o médio, em entrevista ao 'La Repubblica'.Nainggolan, refira-se, atuou em Itália entre 2005 e 2021, tendo representado o Piacenza, Cagliari, Roma e Inter Milão.