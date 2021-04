Namorada de Jovic falou demais e pode ter desvendado por onde vai passar o futuro do jogador

Luka Jovic representa o Eintraicht Frakfurt desde janeiro último por empréstimo do Real Madrid, já que não tinha os minutos pretendidos no clube da capital espanhola. Recentemente, em entrevista ao jornal 'Bild', o avançado definiu-se como "jogador do Real Madrid" e vincou que quer ter sucesso quando regressar aos merengues.

Um regresso que pode acontecer já no final da época, a julgar pelo que deu a entender a namorada do jogador sérvio. Sofija Milosevic publicou um vídeo na sua conta de Instagram das suas... unhas. "Vou sentir muito a falta da minha esteticista quando sairmos de Frankfurt", escreveu Milosevic, juntamente com um emoji triste. A esteticista respondeu assim: "Também vou sentir a tua falta", com um emoji a mostrar arrependimento.





Ora como seria de esperar, tais palavras não passaram despercebidas pela imprensa, tendo começado a surgir rumores sobre o futuro do jogador que passou pelo Benfica.





Jovic tem interesse em voltar à equipa orientada por Zinédine Zidane e provar que os 60 milhões investidos nele em 2019 não foram em vão, mas o clube poderá ter outra coisa em mente e a saída em definitivo do sérvio, que apontou quatro golos em 13 jogos pelo emblema alemão esta época, significaria um bom encaixe para o emblema merengue.





Durante a época e meia em que esteve ao serviço do Real Madrid, o sérvio participou em 32 jogos e apontou dois golos e outras tantas assistências.