Nandinho é o novo treinador do Al-Ahli do Bahrain

Nandinho vai ser o novo treinador do Al-Ahli, do Bahrain, onde deverá chegar ainda esta terça-feira. O treinador português, de 50 anos, chega após três jornadas da 1.ª Liga local, nas quais a sua equipa apenas venceu uma e perdeu as restantes. Nas últimas quatro temporadas, o clube acabou o campeonato no 6.º lugar por três vezes e em 8.º uma vez.Nandinho, que jogou pelo Benfica em 1998/99, terminou a carreira como jogador em 2007 e começou a treinar, em 2012, os juniores do Gil Vicente, emblema que defendeu dentro do campo desde 2002 até 2006. O técnico volta ao ativo depois de deixar o BSAD em 2022/23.