Nani dá vitória aos Orlando City nos últimos minutos

O internacional português Nani deu na sexta-feira a vitória nos últimos instantes aos Orlando City, em jogo em que marcou aos 87 minutos o 3-2 frente aos Atlanta United. Com o jogo muito perto do seu final e quando se encaminhava para um empate, depois da goleada sofrida frente aos New York City, o extremo português e capitão de equipa fez o golo da vitória, com o cabeceamento, vindo de trás, entre os centrais.

A equipa andou sempre atrás do resultado, depois de ter estado a perder por 1-0 e 2-1, com golos do venezuelano Josef Martinez e do argentino Marcelino Moreno, aos 1' e 66', conseguindo empatar por Kyle Smith, aos 43', e Silvestre van der Water, aos 79'. O mesmo Van der Water, que tinha entrado aos 74', foi quem assistiu, com um cruzamento largo da direita, para o 3-2.

A equipa do futebolista português segue em segundo lugar na Conferência Este da Liga norte-americana de futebol (MLS), com 28 pontos, menos cinco do que o líder, os New England Revolution. Ainda nesta 16.ª jornada, os New York City, que na ronda anterior golearam os Orlando City, por 5-0, e os Nashville SC, que são terceiro e quartos classificados, respetivamente, podem ultrapassar a equipa da Florida, da qual estão a dois pontos.