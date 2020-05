Nani: «Deu para nos sentirmos livres outra vez»

Nani também está de volta aos treinos individuais no Orlando City e não podia estar mais feliz. O internacional português, de 33 anos, fez um retrato daquilo que foi o regresso ao trabalho, ainda que com muitas limitações naturais.





"É importante que todos os atletas e todas as pessoas se sintam seguras e que se sintam confiantes para voltar ao seu local de trabalho. Foi um dia fantástico. Foi uma experiência muito positiva, poder voltar ao campo e treinar, mesmo com alguma distância. Deu para nos sentirmos livres outra vez e ganhar confiança para os próximos dias", afirmou o extremo, que destaca a importância de seguir todas as regras."Estes primeiros dias são muito importantes para se poder praticar o protocolo que a Liga nos propôs e que temos de respeitar. A segurança dos atletas e das famílias é muito importante. Correu tudo bem, foi muito positivo. Acho que em pouco tempo teremos melhorias. É preciso pensar positivo e seguir as regras", rematou.