Nani diz que Orlando City tem de manter postura para disputar título da MLS

O extremo português dos Orlando City Nani afirmou este sábado que a sua equipa tem de manter o nível apresentado na retoma do futebol norte-americano para disputar o campeonato (MLS), no qual se estreia no domingo.

A formação da Florida chegou à final do torneio MLS is back, no regresso da competição nos Estados Unidos depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

"Se nos apresentarmos, já no próximo jogo, na máxima força, como terminámos esta competição, acho que temos a possibilidade de disputar esta Liga com todas as outras equipas. Vai exigir muito de nós, como clube e equipa, de manter a mesma dedicação e foco. Mas estou muito confiante, estamos a trabalhar bem e motivados. Queremos evoluir e aprender, e é isso que nos tem dado estes bons resultados", afirmou o capitão dos Orlando City, em declarações à sua assessoria de imprensa.

O internacional português, de 33 anos, assumiu que o desempenho neste torneio conferiu à equipa "muita motivação para o recomeço do campeonato".

Os Orlando City defrontam o Inter Miami, no domingo às 01h00 (horas em Lisboa).