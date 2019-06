Nani e a adaptação à MLS: «Não foi fácil»

Encerrada a Major League Soccer (MLS), campeonato norte-americano de futebol, Luís Nani encontra-se agora preparado para ir de férias. Antes da partida, o internacional português concedeu uma entrevista ao canal mexicano 'Univison Deportes', onde abordou a dificuldade que sentiu aquando da sua chegada à MLS e ainda alguns temas sobre o Manchester United, clube onde mais se destacou na sua carreira.Saído do Sporting no início desta temporada, Luís Nani acabou por transferir-se para o Orlando City, da MLS. À chegada aos Estados Unidos e ao campeonato, o avançado afirmou ter sentido algumas dificuldades de adaptação. "Vou ser sincero, não foi fácil quando cheguei [ao Orlando]. Vinha de uma pequena lesão que ainda tinha de recuperar, o clima é muito quente, então tive que me adaptar primeiro. As coisas agora estão a correr muito bem e estou cada vez melhor. Agora vou de férias por uns dias para descansar o meu corpo e depois voltar cheio de força e vontade para fazer aquilo que mais gosto", afirmou à cadeia televisiva.Durante o seu percurso no Manchester United (2007 a 2015), Nani teve como treinador Alex Ferguson. O avançado português destacou, sobretudo, a relação que manteve com o técnico escocês. "Foi como um pai para mim. Quando ele tinha que falar mal connosco, falava sem qualquer problema. Depois, estava tudo bem. Se estivesses a jogar mal, dizia-te que tinhas de trabalhar porque estavas a trabalhar mal", revelou.Para Nani a qualidade de Pogba é inegável, mas a sua adptação ao futebol inglês e aos red devils não foi a melhor. "É um jogador espetacular que tem muita qualidade como dá para perceber várias vezes. Simplesmente, não conseguiu demonstrar todo o seu potencial numa altura em que o Manchester United precisava dele", confessou.