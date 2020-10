Nani e o momento histórico dos Orlando City: «Tinha a certeza que chegaríamos aos playoffs da MLS»

Os Orlando City já garantiram a presença no playoff da Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos, quando ainda faltam quatro partidas por disputar na primeira fase. O português Nani tem sido um dos destaques da formação da Flórida, que alcançou este feito pela primeira vez na sua história, após 10 anos de presenças na MLS.





"Tem um significado importante. Quando eu decidi vir para Orlando, foi para conseguir ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Eu sou um jogador que não vai para uma equipa só para jogar, gosto de conquistar desafios. E uma das metas que estipulei foi conseguirmos chegar, pela primeira vez, aos playoffs. O ano passado foi mais complicado, porque foi o ano de adaptação, mas este ano eu tinha a certeza que ia ser possível, porque íamos começar de início e preparar uma equipa boa. E até agora temos crescido como equipa e os resultados não mentem", disse o internacional português, citado pela sua assessoria.Nani, que esta temporada já leva 7 golos e 5 assistências em 19 jogos, tem sido fundamental para que os Orlando City somem já 12 jogos seguidos sem perder, também um recorde para o clube. O capitão de equipa apontou a mentalidade como ponto fundamental para este excelente momento colectivo."A mentalidade é meio caminho andado para o sucesso. Por mais que tenhas muito talento na equipa e jogadores muito bons, se tu não tens uma mentalidade vencedora, que te faça preparar todos os dias da mesma maneira, com a mesma ambição e sacrifício, com a mesma dedicação, tu não consegues conquistar jogos e títulos. Uma das coisas que se trabalhou muito, nos últimos tempos, na nossa equipa foi isso. Hoje já temos uma equipa que pensa como vencedora, que não aceita perder. Claro que não vamos ganhar sempre, mas vamos jogar sempre para ganhar, e se não ganharmos vamos tentar não perder o jogo, para obter sempre um resultado positivo para nós", salientou Nani, que também ajudou Orlando City a chegar à final do torneio "MLS Is Back".Finalmente, Nani descreveu os desafios de jogar a alto nível num contexto da pandemia que vivemos, referindo que há dificuldades acrescidas, mas que o grupo já se encontra mais adaptado às mesmas."Custa mais na preparação, especialmente quando já vens de dois jogos seguidos e tens poucos dias de recuperação e tens de te preparar para outro jogo na casa do adversário, e muitas das vezes são viagens de três horas. Tem sido um ano atípico, difícil para todos. Muitas das coisas a que nós estamos habituados mudaram e sabemos que jogar sem adeptos custa muito mais que um ano normal. Mas neste momento acho que já nos adaptámos a todos estes fatores, já não nos faz tanta diferença. O nosso foco é só vencer cada jogo e por isso é que temos tido bons resultados", concluiu Nani.