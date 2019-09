Nani faz história no Orlando City

O internacional português Nani fez história no domingo ao tornar-se no primeiro jogador de Orlando City a atingir dois dígitos de golos e assistências numa temporada da MLS.





Ao participar no golo do empate de Orlando no encontro com Cincinatti, o extremo de chegou à sua décima assistência. Nani é também o melhor marcador da equipa norte-americana com 12 golos apontados.Recorde-se que Nani começou a época 2018/19 no Sporting, onde realizou nove jogos. Em janeiro, o jogador mudou-se para a MLS, onde tem até agora um total de 32 jogos (29 para a Liga, 3 para a Taça).