Nani marca e Orlando vence na MLS

O internacional português, Nani, saltou do banco aos 62 minutos na vitória do Orlando City, por 3-1, na visita ao reduto do Atlanta United, tendo apontado o terceiro golo ao minuto 87. Já João Moutinho foi titular, mas saiu lesionado aos 78’. Em confronto da 8ª ronda da Conferência Este da MLS, campeonato profissional de futebol dos Estados Unidos da América, o Orlando City colocou-se em vantagem aos 13’, por Junior Urso, e aos 35’ chegou ao 2-0, graças ao golo de Mueller. Lennon reduziu para o Atlanta United, ao minuto 83, e depois Nani ofereceu a tranquilidade ao técnico colombiano, Oscar Pareja. A equipa dos jogadores portugueses é terceira classificada, estando a quatro pontos do líder Toronto FC.