Nani marca no empate do Orlando City na MLS

O futebolista português Nani marcou o golo do Orlando City no empate 1-1 na receção ao New York City, num jogo em que o compatriota João Moutinho cometeu o penálti da qual resultou o golo dos visitantes.

Nani inaugurou o marcador no encontro da quarta jornada do campeonato norte-americano aos 52 minutos, com um colocado remate de fora da área, mas os nova-iorquinos empataram aos 77, através de um penálti concretizado por Castellanos, a castigar falta do defesa português, que tinha entrado em campo após o intervalo.

O veterano avançado português, de 34 anos, marcou o terceiro golo na competição, na qual o Orlando City ocupa o quarto lugar no Conferência Este, com seis pontos, depois de ter averbado o terceiro empate - em quatro partidas - no jogo de sábado.