Nani prepara jogo das estrelas: «Ser o primeiro português a participar é uma honra»

Nani está entusiasmado com a oportunidade de representar a equipa All Star da Major League Soccer no jogo contra o Atlético Madrid, de João Félix, que terá lugar na madrugada de quinta-feira (01h00)."É um grande prazer poder jogar este jogo das estrelas da MLS e ser o primeiro português a participar na equipa é uma honra. Tenho a certeza que vai ser uma grande ocasião onde vou poder rever muitos jogadores de renome internacional e irei desfrutar de poder representar a liga americana na partida com o Atlético Madrid", referiu, numa nota enviada à imprensa.O jogador dos Orlando City até já tinha participado no All Star Game noutras duas ocasiões, mas do lado da equipa convidada. Aconteceu em 2010 e 2011, ao serviço do Manchester United.O internacional português revelou ainda a sua satisfação com a experiência nos Estados Unidos, para onde se mudou em janeiro de 2019 após uma terceira passagem pelo Sporting. "Felizmente as coisas têm corrido muito bem aqui nos Estados Unidos, onde gosto muito de jogar e viver", frisou.Ao lado de Nani, na equipa All-Star, vão estar jogadores como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney e Carlos Vela.