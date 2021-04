Nani quer norte-americanos do Orlando City nas decisões e a discutir títulos

O internacional português Nani afirmou esta sexta-feira que está motivado para a nova temporada na Liga norte-americana de futebol (MLS), referindo que o objetivo do Orlando City é estar nas fases decisivas e discutir títulos.

"Todas as temporadas estou motivado e focado nos objetivos. Quero sempre fazer melhor. Construí uma mentalidade para encarar cada época como um novo começo, como uma nova oportunidade para todos. Tens de te focar nos teus objetivos, trabalhar duro e dar o teu melhor", disse o jogador, citado pela sua assessoria de imprensa.

A Liga norte-americana de futebol arranca no fim de semana, com o Orlando City a entrar em ação no sábado, numa partida frente ao Atlanta United.

"Se tivermos a mentalidade certa, acho que estaremos no bom caminho para lutar pela presença nos playoff e discutir títulos. Mas, só pensamos em ganhar a primeira partida", salientou o extremo, que tem na equipa a companhia de outro português, o defesa João Moutinho.

Nani, que vai cumprir a terceira época na MLS, está satisfeito por as autoridades de saúde permitirem a presença de público nas bancadas do estádio do Orlando City, ainda que apenas uma parte da capacidade, garantindo que está recuperado de uma lesão que o afetou na pré-época.

"Agora, sinto-me bem e estou a trabalhar bem. Quero que chegue a competição", assegurou o português, que falou ainda sobre o internacional brasileiro Alexandre Pato, principal contratação da equipa para a nova temporada, considerando que será um "jogador importante" ao longo do campeonato.