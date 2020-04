Nani sobre João Félix: «Poder tornar-se um dos melhores do Mundo»

Nani mudou-se para os Estados Unidos no início de 2019 para jogar no Orlando City e foi uma das principais figuras da equipa com 12 golos em 33 jogos logo na primeira época, registos que o permitiram ao avançado português estabelecer-se como uma das principais estrelas da liga norte-americana (MLS).





Nesta altura de isolamento social devido à pandemia, clubes e instituições têm promovido conversas nas redes sociais com vários craques. Nani foi protagonista de um desses momentos em direto no Instagram da MLS, revelou os dois jovens futebolistas que mais aprecia na atualidade e um deles é português."Kyllian Mbappé impressionou-me muito nos últimos anos pelo seu grande crescimento. Mas há outros grandes talentos, como João Félix, que pode tornar-se num dos melhores jogadores do Mundo", afirmou Nani.Aoesar das passagens por Sporting (onde foi formado), Fenerbahce, Valencia e Lazio, Nani viveu os melhores anos da carreira nas sete épocas de Manchester United, clube onde partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo, que também foi seu companheiro na Seleção Nacional. E garante que CR7 é "uma pessoa muito divertida". "Ele gosta muito de rir-se e contar piadas quando está com gente de confiança. É muito boa pessoa", revelou.Nani está nos Estados Unidos e aguarda que a pandemia abrande para iniciar a sua segunda época na MLS. O português de 33 anos conta como tem sido a sua rotina. "Estou basicamente em casa, realizo exercícios para me manter em forma e ajudo os meus filhos nos trabalhos de casa, sobretudo nos de matemática", revela Nani.