Nani teve encontro especial com Kobe Bryant

Nani teve esta quarta-feira um encontro especial, em Los Angeles. O internacional português, que atua no Orlando City, foi uma das estrelas de uma iniciativa organizada por uma marca de bebidas que vai patrocinar a MLS, e juntou-se assim a... Kobe Bryant





O evento incidiu num concurso de habilidades com os sub-12 dos Los Angeles FC e tanto o futebolista como a lenda da NBA foram acarinhados pelos jovens jogadores. Nani não perdeu a oportunidade para tirar uma fotografia com Bryant."Foi um prazer encontrar e estar algum tempo com este grande profissional e um dos melhores de sempre", legendou o extremo, nas redes sociais.Já Kobe Bryant mostrou-se adepto de futebol "Não vou dizer que estou surpreendido com o crescimento da MLS. Sempre apreciei a modalidade, é bonita e sabia que os Estados Unidos um dia iriam acarinhá-la", comentou.Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders) e Lucas Zelarayan (Columbus Crew SC) foram outros jogadores que participaram na iniciativa.