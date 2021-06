Nani volta a marcar em triunfo do Orlando City na MLS

O futebolista português Nani voltou a marcar pelo Orlando City, ao abrir a contagem na goleada em casa ao San José Earthquakes, por 5-0, em jogo da Liga Norte-americana de Futebol (MLS).

Nani, que já tinha marcado na jornada anterior, inaugurou o marcador no jogo de terça-feira (madrugada de hoje em Lisboa), aos sete minutos, na marcação de uma grande penalidade, e assistiu ainda Daryl Dique, aos 31 e 49 minutos, no terceiro e quarto golos.

Benji Michel também bisou no encontro, ao fazer o 2-0, aos 16 minutos, e ao fixar ao resultado final, aos 90.

O internacional português, capitão do Orlando City, é o melhor marcador da equipa, com cinco golos (e duas assistências), e na MLS está dois golos atrás de Chicharrito (Los Angeles Galaxy) e Raul Ruidiaz (Seattle Sounders), com mais dois jogos disputados.

O Orlando City é segundo classificado na Conferência Este, a dois pontos dos New England Revolution.