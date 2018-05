O Basaksehir, clube turco onde joga Arda Turan e que terminou no 3.º lugar da Superliga turca, anunciou na sua página oficial que impôs uma multa de 250 mil euros ao jogador após ter ameaçado um árbitro durante o jogo com o Sivasspor, no início do mês de maio.Turan ficou irritado com um auto-golo que valeu o empate ao adversário nesse encontro da 32.ª jornada do campeonato e caminhou em direção ao árbitro assistente de punho cerrado, acabando por empurrá-lo. O conselho disciplinar da Federação Turca de futebol já tinhaRecorde-se que o internacional turco tem somado polémica atrás de polémica desde que regressou ao seu país natal, tendo já protagonizado