Não é engano: Lionel Messi transfere-se para a 3.ª divisão da Noruega

Nasceu como Daniel Are Knutsen mas sempre quis chamar-se Lionel Messi. Foi para tribunal e conseguiu. Daniel, de 16 anos, tem agora legalmente o mesmo nome do avançado argentino do Barcelona e foi contratado pelo Junkeren, um clube da 3.ª divisão da Noruega."Eu e o Messi temos pontos em comum, também sou rápido e seguro bem a bola", disse o Messi norueguês, que se transferiu do Bodo.Quem espera que o jovem jogue como Messi é o treinador do Junkeren, Runar Bo Eriksen, que no arranque deste mercado de transferências chegou a desejar um... Cristiano Ronaldo!"No início do período de transferências comentávamos a brincar que precisávamos de um Ronaldo. Mas agora temos um Messi", constatou o técnico, frisando que o 'craque' vai começar por jogar nos sub-16 do Junkeren.