Não esteve no 'jogo da vergonha' da Colômbia mas não se livra das ameaças: «Nem pego no telefone»

O jogo que muitos classificam como "uma vergonha" continua a dar que falar na Colômbia. As imagens do encontro entre o Club Llaneros e o Unión Magdalena - onde se suspeita que tenha havido viciação do resultado para promover a subida de divisão do Unión Magdalena - deram a volta ao Mundo e os jogadores do Club Llaneros, acusados de não defenderem, estão a passar por momentos difíceis. Incluindo os que nem estavam no encontro.Foi o caso de Cristian Mina, jogador do Llaneros que não foi convocado para a partida. "Não fui convocado e não joguei. Estou muito chateado com o que se passou. Nasci nesta cidade e nunca esperei que aquilo pudesse acontecer", explicou, em declarações ao jornal espanhol 'Marca'. "Sobre as suspeitas não sei o que se passou porque não entendi nada. As coisas saíram do controlo, para grande tristeza das pessoas. Não entrei no balneário e não falei com os meus companheiros."O jogador explica que o clube está a realizar uma investigação interna, para apurar o sucedido. Mas os adeptos é que não perdoam os jogadores, mesmo ele, que não jogou. "Nem consigo pegar no telefone por causa das ofensas, mensagens, agressões e ameaças que as pessoas me deixam. Dizem-me que se me veem me fazem mal, não me querem ver na rua... Eu não tenho nada a ver e sou um dos mais afetados", lamentou Cristian Mina."É a equipa da minha terra e eu não joguei. Oxalá pudesse ter estado no jogo diante do Unión Magdalena para tentar evitar muitas coisas. Acredito na inocência dos meus companheiros", acrescentou o futebolista colombiano.