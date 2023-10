«Não gosto de ouvir mulheres a falarem da seleção»: declarações de antigo Bola de Ouro causam revolta

Kevin Keegan, antigo avançado inglês que conquistou duas Bolas de Ouro em 1978 e 1979, considerou que as mulheres "não têm a mesma experiência" dos homens no que ao futebol diz respeito e, por isso, referiu não ser do seu agrado que as mesmas comentem ou opinem sobre os jogos da seleção."É algo que não me interessa, tenho de ser honesto. Talvez seja uma opinião com a qual as pessoas não concordem. Não gosto de ouvir mulheres a falarem sobre a seleção masculina de futebol de Inglaterra durante os jogos, porque acredito que não tenham a mesma experiência. Se oiço uma jogadora inglesa a falar sobre o Inglaterra-Escócia em Wembley e a dizer: 'Se estivesse naquela posição, podia ter feito isto ou aquilo'. Não é a mesma coisa", disse, citado pelo 'The Times'.Apesar das críticas, Keegan assumiu que "algumas mulheres" são "melhores que os homens" em outros aspetos: "Entre os apresentadores que temos atualmente, algumas mulheres são tão boas ou melhores que os homens. Vivem um grande momento", rematou.Refira-se que Kevin Keegan, atualmente com 72 anos, colocou um ponto final na carreira de futebolista em 1985, quando representava o Blacktown City. O avançado destacou-se ao serviço do Liverpool, entre 1971 e 1977, além de ter apontado 21 golos em 63 jogos na seleção inglesa.