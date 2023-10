Não magoem o menino: É assim que os colegas protegem Lionel Messi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Edison Azcona esteve à conversa com a imprensa norte-americana e, obviamente, Lionel Messi foi o centro de todas as atenções. O jogador mostrou extrema felicidade por alinhar ao lado do astro argentino e foi mais longe, revelando quais os cuidados que os jogadores têm para não magoar Lionel Messi.

"Até durante os treinos temos esses cuidados. Todos percebemos que não convém magoar o Messi. Tentamos defender, mas contra ele temos sempre mais cuidados", realçou.

"Quase não o deixamos jogar nos jogos que fazemos entre nós. Tentamos sempre defender a integridade física dele. Sempre com muito cuidado. Ninguém entra duro sobre ele", registou o dominicano de 19 anos.