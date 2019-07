«Não quero ser Mourinho»: a curiosa resposta do treinador do modesto Sepsi

O Sepsi, da Roménia, arrancou a temporada com dois empates a zero (frente a Voluntari e Steaua Bucareste). Alguns jornalistas locais não demoraram a estabelecer comparações entre o treinador da equipa romena, Csaba Laszlo, e José Mourinho. Laszlo respondeu com bom humor.





"Não quero ser Mourinho. Até porque eu estou a treinar o Sepsi e ele está desempregado", disse, antes de ser mais sério na análise ao arranque de época."12 jogadores saíram, entre os quais oito ou nove titulares. Tivemos de formar uma nova equipa. Não acredito que Mourinho fizesse melhor trabalho", disse.