Não se metam com Héctor Herrera: Mexicano atira-se aos que não o querem na seleção

O mexicano Héctor Herrera, de 33 anos, originou uma tremenda tempestade mediática no seu país. E tudo porque decidiu reagir de forma enérgica aqueles que consideraram errada a sua chamada à seleção para os jogos com Austrália e Usbequistão.

Logo que foi conhecida a primeira lista de convocados de Jaime Lozano, novo selecionador do México, muitos vieram a terreiro criticar a chamada de Herrera, atualmente ao serviço do Houston Dynamo da MLS. O jornalista David Faitelson, por exemplo, foi muito duro nas redes sociais, estranhando a decisão do treinador e perguntando se Lozano sabe que Herrera terá 37 anos no Mundial de 2026.

Inaudita la convocatoria de Héctor Herrera a la selección mexicana…¿En qué está pensando Jaime Lozano? En ir al futuro volviendo al pasado. Vas a jugar ante Australia e Uzbekistán…!Herrera tendrá 37 años en el Mundial del 2026! — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 28, 2023

A reação de Herrera aos microfones da Hi Sports foi impactante: "Há muitas pessoas no nosso país que se sentem como se fossem o Messi e acham que têm poder para decidir quem faz as coisas bem e quem faz as coisas mal, quando nunca deram sequer um chuto numa bola ao longo de toda a vida. É o que vende e aquilo que as pessoas gostam."

"Tenho uma carreira muito boa. Aliás, acho que tenho uma das melhores carreiras de entre os futebolistas mexicanos. Não me conformo com essas críticas", rematou.