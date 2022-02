Nápoles falha assalto ao primeiro lugar com empate em casa do Cagliari

O Nápoles desperdiçou esta segunda-feira a oportunidade de chegar ao primeiro lugar da Liga italiana de futebol, ao consentir um empate a um golo na deslocação ao terreno do 'aflito' Cagliari.



A 26.ª jornada da Serie A prosseguiu assim com resultados inesperados, que acabam por deixar tudo quase na mesma, já que após o empate do líder AC Milan, sexta-feira (2-2 com o Salernitana), se seguiu a derrota do Inter ante o Sassuolo (2-0) e agora este deslize dos napolitanos.

Na frente do campeonato, o Inter acaba por minimizar os estragos e só perde um ponto para os rivais: o AC Milan comanda com 56 pontos, em segundo e terceiro, com 54, estão Inter e Nápoles.

O destino do Nápoles até esteve para ser pior, já que perdia até ao minuto 87, quando foi 'salvo' da derrota pelo golo do nigeriano Victor Osimhen, com assistência de Mário Rui.

O Nápoles, hoje com o português Mário Rui a titular, mostrou-se mais cansado do que seria de esperar, depois da 'batalha' de quinta-feira no Camp Nou, contra o FC Barcelona, para a Liga Europa, em que arrancou um muito interessante 1-1.

Agora, na Sardenha, concedeu o controlo do jogo ao adversário e com naturalidade viu-se a perder aos 58 minutos, com o golo do uruguaio Gaston Pereiro.

Poupado a pensar na segunda mão dos 'play-off' da Liga Europa, Osimhen teve de ser lançado na partida para os últimos 25 minutos e acabou por ser essencial para o minimizar de estragos, com um belo golo de cabeça.

Também hoje, a fechar a ronda, o Bolonha bateu o Spezia, por 2-1, com um 'bis' de Marko Arnautovic.

O austríaco marcou aos 40 e 84, respondendo da melhor forma a uma vantagem inicial dos visitantes, golo do albanês Rey Manaj, aos 11 minutos.