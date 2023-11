Nápoles perde em casa e coloca em perigo quarto lugar da Serie A

O Nápoles, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, perdeu este domingo por 1-0 com o Empoli, em jogo da 12.ª jornada da Liga italiana, e colocou em perigo o quarto lugar da competição.

O único golo da partida foi apontado pelo ucraniano Viktor Kovalenko, já nos descontos (90'+1), depois de ter entrado em jogo aos 71 minutos.

O português Mário Rui foi suplente utilizado pelo técnico dos napolitanos, o francês Rudi Garcia, entrando aos 84 minutos.

A derrota caseira deixa o campeão italiano na quarta posição da Serie A, com 21 pontos, mais dois do que a Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, que é quinta e que ainda hoje joga com a Udinese.

Com o triunfo no Estádio Diego Armando Maradona, o Empoli saiu da zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar, com 10 pontos.