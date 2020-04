Nasri 'desapareceu' no meio da pandemia e corre risco de ser despedido

Samir Nasri estará a um passo de ser despedido do Anderlecht, isto depois de ter rumado ao Dubai e não ter dado qualquer informação ao clube belga nas últimas semanas. Segundo o jornal 'Derniere Huere', o médio francês de 32 anos viajou para aquela região do globo assim que a situação em torno do coronavírus se começou a agravar, tendo na altura acordado com o emblema de Bruxelas contactar os dirigentes e equipa técnica de forma a mantê-los a par dos seus passos no que a treinos diz respeito.





O problema é que o acordado não foi cumprido e Nasri há várias semanas que nada diz ao clube, algo que agora deverá mesmo levar ao seu despedimento, que na prática acabará por seguir a linha de falhanço na sua passagem pelo conjunto belga, no qual apenas atuou em cinco partidas.