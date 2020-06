Nedum Onuoha: «Não gosto de dizer isto, mas tenho medo e desconfio da polícia americana»

Nedum Onuoha, defesa central inglês, é jogador do Salt Lake City na MLS (liga norte-americana de futebol) e em entrevista à BBC para falar sobre os tumultos que ocorrem devido à morte de George Floyd, cidadão de raça negra, que morreu sob alçada policial. O jogador explicou as diferenças entre os EUA e o Reino Unido, admitindo que não vive tranquilamente no país presidido por Donald Trump.





"Não gosto de dizer isto, mas tenho medo e desconfio da polícia (americana)", referiu o central de 33 anos. Mas, o jogador foi ainda mais longe e mencionou mesmo ter algum receio. "Sinto que se a polícia interpretar mal as minhas intenções, posso morrer", frisou.Onuoha ainda explicou o porquê da insegurança que sente, sendo que a posse de armas é um factor decisivo para o jogador inglês. "No Reino Unido estou mais confortável, porque se algo acontecer, provavelmente não será fatal. Mas aqui, por causa dos seus direitos (de posse de armas), é mais frequente que as rixas sejam fatais", sublinhou.