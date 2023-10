Negueba explode contra o racismo: «Chamou-me macaco ao ouvido...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Negueba tem 23 anos e alinha em Malta, ao serviço do Oratory Youths, clube da 1ª divisão da Ilha de Gozo. No duelo frente ao Ghajnsielem, foi alvo de racismo e não se calou...

"Foi recorrente ao longo da partida. Numa jogada de ataque, driblei o adversário e sofri uma falta. Fiquei no chão e apareceram dois jogadores adversários. Um deles chamou-me macaco ao ouvido. E foi em português, não foi nem em inglês nem em maltês. Ele já sabia o que dizer", revelou.

"O árbitro nem quis saber. Mostrei a minha cor de pele, passei a mão no braço, contei o que me tinham dito, mas nada foi feito e eu acabei por ver cartão. Mais tarde voltei a falar com ele depois de uma falta e fui expulso", registou Negueba.