Neil Lennon deixa o campeão escocês Celtic Glasgow

O treinador do Celtic Glasgow, Neil Lennon, renunciou ao cargo, deixando o campeão escocês na segunda posição da liga, a 18 pontos do vizinho rival Glasgow Rangers, anunciou esta quarta-feira o clube.

Depois de nove anos de reinado incontestável na liga escocesa, em que se sagrou sucessivamente campeão, o Celtic está muito perto de ceder o título para o Rangers, que tem uma grande vantagem, com apenas oito jornadas por disputar.

Uma derrota por 1-0 sofrida no domingo, frente ao então lanterna-vermelha Ross County, selou o destino de Neil Lennon, de 49 anos, após duas temporadas no banco do Celtic.

"Trabalhei mais do que nunca para tentar virar a maré, mas, infelizmente, não conseguimos criar o impulso que precisávamos", disse Neil Lennon, que será substituído pelo seu adjunto John Kennedy.