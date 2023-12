Nejmeh SC de Paulo Meneses é goleado em casa e falha a liderança no Líbano

O Nejmeh SC, treinado pelo português Paulo Meneses, foi esta sexta-feira surpreendido em casa com goleada por 5-1 ante o Al Ansar, falhando a liderança da liga libanesa de futebol, à 11.ª jornada.

El Hadji, aos 15 e 68 minutos, este de penálti, Hboos, aos 31', Al Masri, aos 71', e Nassar, aos 74', construíram a goleada forasteira.

Bilonog, aos 64 minutos, apontou o único golo dos anfitriões, que, na altura, valia o 1-2.

Com este resultado, o Nejmeh é segundo, com 25 pontos e menos um jogo, a três do Al Ahed, enquanto o Al Ansar é quarto, com 20.