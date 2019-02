O treinador português Nelo Vingada conseguiu esta sexta-feira a primeira vitória ao serviço do Kerala Blasters, num triunfo caseiro por 3-0 frente ao Chiennaiyin, para a Liga indiana de futebol.Um 'bis' do esloveno Poplatnik e um tento de Samad deram a primeira vitória a Vingada no comando do clube, ao quarto jogo, num duelo com o lanterna-vermelha do campeonato.A vitória faz com que o Blasters suba à oitava e antepenúltima posição da 'Superliga', com 14 pontos em 16 jornadas.