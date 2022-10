Nélson Oliveira fatura no PAOK

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nélson Oliveira estreou-se a marcar esta temporada pelo PAOK, que teve no onze inicial Tiago Dantas e Vitinha, abrindo o marcador ao minuto 18 na derrota caseira (1-2) frente ao líder Panathinaikos, que soma seis vitórias em tantas jornadas. Destaque ainda para o triunfo do Olympiacos (2-0) sobre o Atromitos e para a derrota (0-2) do Aris de Rafael Camacho frente ao Volos. O português, emprestado pelo Sporting, entrou aos 79’.