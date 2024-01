Nem Fla, nem Flu: Luiz Henrique a caminho do RB Leipzig

Muito se tem falado sobre a disputa entre Flamengo e Fluminense, dois históricos rivais do futebol brasileiro, pelo concurso de Luiz Henrique, avançado do Betis. Contudo, quando se aguardava para entender qual dos emblemas canarinhos levava a melhor nesta corrida, surgiu o RB Leipzig e ultrapassou a meta.

O emblema germânico já enviou emissários a Sevilha com o objetivo de resgatar o jogador, que defende as cores do Betis desde 2022. No que diz respeito ao avançado, já anunciou junto do seu círculo mais próximo que pretende continuar a trabalhar na Europa.