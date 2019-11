Nem os jogadores convenceram Maradona a ficar: El Pibe abandonou o treino em lágrimas

Diego Armando Maradona abandonou o cargo de treinador do Gimnasia, apesar dos jogadores lhe terem pedido para reconsiderar. A glória argentina orientou o treino, já com a ideia de que seria o último, e no final o plantel tentou convencer Maradona a ficar. Pediram para que ele apelasse à unidade na direção do clube, independentemente da continuidade de Gabriel Pellegrino, presidente. O homem que contratou o técnico que já tinha avisado que se Pellegrino saísse, ele também saíria.Ao ouvir as palavras dos seus jogadores, Maradona emocionou-se e até abandonou a sessão de trabalho em lágrimas. No entanto, de nada adiantou e aquele que é considerado um dos melhores jogadores de sempre acabou mesmo por sair do clube."Fracassou. Não agradou a nenhuma das duas listas continuar a trabalhar na união. Mas, a saída de Diego é irreversível e, em certa medida, ele tem toda a razão. Porque ele acredita que sem unidade, não há forma de a equipa melhorar", explicou Pellegrino em declarações difundidas pelo diário 'Olé'.