Nem pensar nisso: Adeptos do Ajax não querem ver Henderson capitão

Jordan Henderson chegou ao Ajax, depois de falhada a aventura na Arábia Saudita, como um herói. Os adeptos aplaudiram a decisão da direção, o médio inglês prometeu defender com a própria vida a nova camisola e os companheiros de plantel ficaram radiantes com a possibilidade de aprender com um jogador tão experiente. Contudo, até no amor futebolístico há limites...

Os adeptos do emblema de Amesterdão estão indignados com a possibilidade do jogador receber a honra de envergar a braçadeira de capitão de forma tão prematura, apenas um mês depois de chegar ao clube.

Nas redes sociais muitos dos seguidores do clube holandês estão a dar nota do seu repúdio pela decisão do clube, destacando que o facto de ter sido capitão do Liverpool durante 8 anos não confere ao jogador um livre-trânsito para ser líder do Ajax.