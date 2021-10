Néstor Pitana vai arbitrar final da Taça Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Já é conhecido o árbitro que vai dirigir a final da Taça Libertadores cem por cento brasileira, entre Palmeiras, o campeão em título e orientado pelo português Abel Ferreira, e Flamengo, que ergueu o troféu em 2019, sob o comando técnico de Jorge Jesus.

O argentino Néstor Pitana, de 46 anos, foi esta quarta-feira nomeado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) para dirigir o encontro que está marcado para 27 de novembro no Estadio Centenário, em Montevideu, capital do Uruguai.





Pitana é considerado um dos melhores e mais experientes árbitros do continente sul-americano e no currículo conta com a presença na final do Mundial'2018, entre França e Croácia. Já esta época, o argentino dirigiu um jogo do Palmeiras na Libertadores, a 1ª mão dos 'quartos', frente ao São Paulo.Refira-se que Palmeiras e Flamengo vão tentar erguer, pela terceira vez, o troféu da mais importante prova de clubes sul-americana.