New York City conquista a MLS pela primeira vez na sua história

O New York City conquistou a Major League Soccer pela primeira vez ao bater o Portland Timbers nos penáltis (4-2), após o empate 1-1 nos 120’. Numa final disputada em Portland, o emblema de Nova Iorque chegou à vantagem aos 41’, por Castellanos - durante os festejos, Medina, jogador do City, foi atingido por um objeto e o responsável acabou banido do estádio.

Quando já se pensava que o título estava nas mãos do City, os Timbers empataram nos descontos por Mora e o jogo foi para o prolongamento. Nos penáltis, a equipa da casa falhou duas vezes e Callens, com muita frieza, deu o título ao New York City.





Através do Twitter, o Manchester City, ‘clube mãe’ do ‘City Football Group’, deu os parabéns ao emblema norte-americano.F. G.