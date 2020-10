Neymar arrasado por defesa peruano: «É um verdadeiro palhaço»

O triunfo do Brasil frente ao Peru (2-4) na qualificação sul-americana para o Mundial'2022 continua dar que falar. Os jogadores peruanos lançaram duras críticas à atuação do árbitro da partida e a indignação também visou... Neymar, que apontou três dos quatro golos canarinhos em Lima.





Carlos Zambrano, defesa central que foi expulso já perto do apito final por agressão a Richarlison, não foi nada brando com o craque brasileiro do Paris Saint-Germain, que 'cavou' dois penáltis e converteu ambos os castigos da marca dos onze metros. "Sinceramente, ele é um grande jogador. Um dos melhores do Mundo. Mas, para mim, é um verdadeiro palhaço", começou por afirmar Zambrano, em entrevista ao programa 'La Banda de Chino'."Ele sabe tudo que fez em campo. É um grande jogador, mas procurava o menor contacto possível. Na área, deitou-se umas quatro ou cinco vezes ao chão para ver se marcavam penálti e conseguiu o objetivo dele. Marcaram os penáltis, apesar de não serem penáltis", acrescentou o defesa de 31 anos que atua no Boca Juniores.