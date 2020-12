Neymar deixa mensagem a Messi: «Vemo-nos em breve meu amigo»

Neymar deixou esta segunda-feira uma mensagem enigmática para Lionel Messi através do Instagram, horas depois de o sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões ter ditado um confronto entre Paris SG e Barcelona.





"Vemo-nos em breve meu amigo", escreveu o craque brasileiro dos parisienses, que ontem deixou o relvado no encontro com o Lyon de maca e em lágrimas , e pode ter contraído uma lesão nos ligamentos Recorde-se que Neymar e Messi já partilharam o balneário e o ataque do Barcelona, pelo que a publicação levou muitos fãs a questionarem se a mesma não poderá significar uma 'bomba' de mercado que possa voltar a juntar os dois jogadores.